Paris (AFP). Coupe de France: le PSG recevra Lyon en 8e de finale

Le PSG, leader de la Ligue 1 avec rien moins que 21 points d'avance sur son dauphin après autant de journées jouées, recevra ainsi son dauphin de la saison passée à ce stade de la compétition, programmé les 9 et 10 février. Les deux plus gros budgets du football français se sont déjà affrontés à trois reprises cette saison, et le Paris SG s'est imposé à chaque fois: 2-0 lors du Trophée des champions en match de pré-saison, 5-1 mi-décembre en Championnat puis plus difficilement, 2-1 en quart de finale de Coupe de la Ligue. Ce 8e de finale sera donc une revanche pour les Lyonnais qui étaient repartis du Parc des Princes "cocus", selon le terme de leur président Jean-Michel Aulas, qui entendait protester ainsi contre une erreur d'arbitrage sur l'ouverture du score parisienne. Avantage pour les Parisiens: ils joueront une fois encore à domicile, où ils n'ont plus perdu contre une formation française depuis le 7 mai 2014.

