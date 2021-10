Près de Falaise, le passager avait été éjecté de la voiture

C'est la fin de la semaine. Les deux comparses ont bu l'apéro (quelques bières) et fumé un joint. L'individu roule vite. Ne parvenant pas à négocier un virage à gauche, il perd le contrôle de son véhicule, traverse la chaussée et termine sa course après plusieurs tonneaux dans un champs.

Miraculeusement indemne, il n'en va pas de même pour son passager, qui, n'ayant pas attaché sa ceinture de sécurité, est éjecté. Celui-ci est gravement blessé dans le dos et à l'omoplate, ce qui lui vaudra quatre mois d'incapacité de travail et 12 000 euros de frais hospitaliers.

Le conducteur avait 1,02 g d'alcool dans le sang. En 2011, le même scénario s'était déjà produit, soldé par 6 mois de suspension de permis. « Vous êtes irresponsable et dangereux, a déclaré le procureur, vous auriez pu tuer quelqu’un. »

Le conducteur comparaissait mercredi 20 janvier devant le tribunal de grande instance de Caen pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, assorti d'une mise à l’épreuve de 5 ans et d'une suspension de permis de 6 mois.