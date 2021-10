Paris (AFP). L'EI recule en Irak et en Syrie, la coalition veut supprimer ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul

Le groupe Etat islamique (EI) recule aujourd'hui en Irak et en Syrie, où la coalition menée par Washington "veut supprimer ses centres de pouvoir" dans les villes de Raqqa et Mossoul, ont affirmé mercredi Paris et Washington.