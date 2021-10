Interpellé pour récidive de vol à la roulotte près de Rouen

Le 11 janvier, un homme était interpellé après avoir fouillé dans des véhicules ouverts et avoir dérobé plusieurs objets : lire notre article.

Quelques jours plus tard, le mardi 19 janvier, il était placé de nouveau en garde à vue pour un vol à la roulotte commis le 24 décembre à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il avait dérobé un téléphone portable et des jantes de vélo en carbone. Il avait pu être interpellé puisqu'il avait oublié son téléphone portable dans le véhicule fouillé.

Le lendemain, ce mercredi 20 janvier, la brigade anti-criminalité patrouille rue Claudine Guérin à Saint-Etienne-du-Rouvray lorsque les policiers aperçoivent un individu fouiller dans une Clio. A la vue des policiers, l'homme prend la fuite. Il est rattrapé par les forces de l'ordre et contrôlé. Il s'agit du même homme, un récidiviste âgé de 41 et demeurant à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il affirme n'avoir rien dérobé dans la Clio mais est en possession d'un sac dans lequel un ordinateur portable et une clé USB sont retrouvés. Il explique avoir dérobé ces objets dans une Dacia rue des Fusillés et avoir enjambé une barrière pour y accéder.

Le propriétaire du véhicule Dacia, un homme de 45 ans reconnaît son ordinateur. Il explique aux policiers qu'il avait déjà été victime du même individu le 24 décembre et qu'il lui avait dérobé son téléphone portable. Le voleur a de nouveau été placé en garde à vue.