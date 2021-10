Coldplay sortira son prochain single le 3 Juin!

Certains fans de Coldplay avaient vu juste. Les mystérieux messages postés sur le compte Twitter du groupe étaient en réalité les paroles de son nouveau single.

"Every Teardrop Is A Waterfall" sera disponible en téléchargement légal le 3 juin et marquera le retour de la formation de Chris Martin, actuellement au travail sur son prochain disque prévu cet automne. Le groupe a également dévoilé quelques clichés promotionnels où il arbore des vestes semblables à celles de son album Viva la Vida. Retrouvez ces photos sur tendanceouest.com.