Paris (AFP). Pollution diesel: Renault se défend mais reconnaît une erreur sur un modèle

Quelque 15.800 modèles Captur 110 ch ont été rappelés en novembre dernier en raison d'une "erreur de calibrage" dans le système de dépollution de leur moteur diesel, a indiqué Gaspard Gascon-Abellan, directeur de l'ingénierie de Renault, lors d'une conférence de presse au siège de l'entreprise à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Le défaut, découvert en juillet, empêchait le bon fonctionnement du "NOx trap", système qui élimine les oxydes d'azote et le soufre, et du filtre à particules. Ce vice de conception a été corrigé en septembre, le rappel visant les véhicules produits avant cette date. Le groupe confirme ainsi les propos de la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, qui a annoncé mardi matin sur RTL que Renault "s'(était) engagé à rappeler (...) 15.000 véhicules, pour les vérifier et les régler correctement pour que le système de filtration fonctionne". Certains de ces véhicules avaient déjà été livrés à la clientèle, et les corrections se font actuellement au fur et à mesure des visites en atelier, a souligné un porte-parole du constructeur. Renault a en revanche réfuté le "dépassement de normes" évoqué jeudi dernier par Mme Royal à propos des émissions de dioxyde de carbone et d'oxydes d'azote. "On ne fraude pas, on respecte toutes les normes", a affirmé Thierry Bolloré, directeur délégué à la compétitivité, ajoutant que Renault "ne trompe pas le consommateur". Le numéro 2 du groupe français a également démenti des informations de presse sur un dépassement des normes de pollution de son modèle Espace 5. Après le scandale des logiciels "truqueurs" de Volkswagen, le gouvernement français a lancé en octobre des "tests aléatoires" afin de mesurer les émissions de gaz polluants d'une centaine de modèles de voitures diesel, notamment sur circuit. - Démenti d'Opel - Les premier résultats ont mis en évidence des écarts entre la pollution mesurée en laboratoire et en extérieur, mais pas de tricherie. "Tous les véhicules ont un écart", a souligné M. Bolloré, ajoutant que "quand on est en conditions réelles, il n'y a pas de normes". Les règles européennes en la matière, d'un avis général dépassées et peu représentatives, doivent évoluer en 2017, avec un nouveau cycle d'homologation plus sévère qui devra notamment reproduire plus fidèlement les conditions réelles de circulation. Entretemps, Renault prévoit de présenter fin mars un "plan technique" pour améliorer les systèmes de dépollution de ses moteurs diesel, à partir de juillet. "Il y aura une proposition aux clients, mais pas de rappel puisque les véhicules sont conformes", a précisé M. Bolloré. Les modèles et le nombre de véhicules susceptibles de recevoir cette mise à jour n'ont pas été précisé, mais Renault a démenti, dans un communiqué, le chiffre de 700.000 évoqué par plusieurs médias mardi. Par ailleurs, M. Bolloré a jugé "incompréhensibles" les perquisitions menées début janvier par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur plusieurs sites de Renault. La révélation la semaine dernière de ces perquisitions avait plongé le groupe dans la tourmente en faisant chuter son cours de Bourse. "Avant qu'ils viennent, on les avait invités", a-t-il signalé, mentionnant une visite de la DGCCRF après la révélation de l'affaire Volkswagen en septembre. A la Bourse de Paris, le titre Renault a repris quelques couleurs mardi, clôturant en hausse de 3,3% à 76,62 euros dans un marché en progression de 1,97%. Avant le début de la controverse, la semaine dernière, il évoluait à quelque 88 euros. Enfin, le constructeur allemand Opel, du groupe américain General Motors, a démenti "catégoriquement" mardi les soupçons de manipulation logicielle sur le moteur d'un de ses modèles, émis la veille par un média belge. Tout le secteur automobile est sous étroite surveillance et plusieurs constructeurs ont été mis en cause depuis le début du scandale, soit par des médias, soit par des associations de défense de l'environnement, mais tous ont nié fermement avoir utilisé un logiciel truqueur comme celui de Volkswagen.

