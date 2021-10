Basket : le CBC aura soif de revanche ce vendredi

Le Caen Basket Calvados a terminé la phase aller par une belle claque à domicile (67-88 contre Chartres), vendredi 15 janvier. Les hommes d'Hervé Coudray sont passés à côté de leur match et seront doublement revanchards pour la réception de Saint-Vallier ce vendredi. Déjà parce que le CBC n'a pas subi pareille défaite au Palais des sports depuis plus de trois ans et parce qu'il s'était incliné dans la Drôme à l'aller (90-78), en ouverture du championnat après une phase préparatoire idyllique. Mais les visiteurs du soir ne sont pas les premiers venus, eux qui peuvent s'appuyer sur des qualités indéniables. Saint-Vallier est actuellement deuxième avec cinq défaites en 17 matchs.