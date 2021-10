Et la marche est haute : Chartres, leader de Pro A, débarque avec Ning Gao (n°19 mondial), Robert Gardos (n°23 mondial) et Par Gerell (n°30 mondial) pour s'imposer en Normandie et conforter sa place en tête de Pro A. Avant-derniers, les Caennais viseront l'exploit pour s'extirper d'une zone qui ne correspond pas à leurs ambitions de début de saison. A l'aller, ils avaient fait jeu égal (3-3).