La Solo Basse-Normandie démarre demain. Cette course servira d'épreuve de qualification pour la prochaine Solitaire du Figaro prévu cet été dans la région. Près de 25 conccurents prendront le départ demain à 15h depuis Granville. Ils remonteront vers les îles anglo-normandes et la Presqu'île Cotentin, avant de virer en Baie de Somme vers Ouistreham, avant de repartir vers le Cotentin. On les attend dimanche midi à Cherbourg.

