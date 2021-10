Tendance Live : Marina d'Amico à l'Anova d'Alençon

Pour applaudir en live Anggun, Joyce Jonathan, Anne Sila, Vitaa, John Mamann, Willy William, Marina d'Amico,GrandGeorge, Emji, Sophie Tapie, Greg June et Brice Conrad les auditeurs de Tendance Ouest doivent se procurer les toutes dernières places (explications ICI).

MARINA D'AMICO, un très beau "feeling"

Finaliste de l'émission X FACTOR sur M6 en 2011, elle continue à publier des reprises sur Youtube et propose un single dont elle est l'auteur, compositrice et interprète grâce au financement participatif. Marina d’Amico a acquis une certaine notoriété lors de sa participation à « The voice 3» en 2013 où elle bluffa tout le monde en présentant sa reprise de « Papaoutai » au piano.

Sur l’écriture d’un deuxième album depuis plusieurs mois, Marina en dévoile fin 2015 le premier extrait « Feelings » produit par la même équipe que Vianney et Boulevard des Airs. Marina livre une sublime ballade, chantée en anglais.

Coup de chapeau et coup de coeur.