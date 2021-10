Les salariés ex-Carrier sont déboutés par les prud'hommes

Le tribunal des prud'hommes d'Alençon a rendu ce lundi matin 18 janvier son délibéré, concernant les 146 salariés qui avaient été licenciés lors de la liquidation judiciaire en janvier 2014 du carrossier d'autocars « Carrier », à Alençon :

Ils avaient porté plainte pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, contre leur « maison-mère » : le groupe Fast, après la délocalisation de leur activité en Égypte et ils avaient réclamé chacun 155.000€ de dommages et intérêts, soit près de 23 millions d'euros en tout.

Mais le tribunal les a débouté : pour lui il n'y a pas co-emploi entre Carrier et Fast et le motif économique des licenciement est confirmé.