Washington (AFP). USA: deux hélicoptères militaires avec douze personnes à bord portés disparus

"Nous avons trouvé une zone de débris à quelque quatre kilomètres de la côte et fouillons le périmètre. Nous n'avons trouvé aucun des membres de l'équipage pour le moment", a-t-elle ajouté, précisant avoir reçu l'appel peu avant minuit jeudi soir heure locale (09H38 GMT). "Les garde-côtes interviennent après avoir été informés que deux hélicoptères militaires sont entrés en collision au large des côtes au nord d'Oahu" dans le Pacifique, a expliqué la porte-parole. "Les informations que nous avons reçues de la part des Marines est que deux de leurs hélicoptères opéraient près de cette île avec six membres d'équipage à bord de chaque appareil." Selon les Marines, les deux hélicoptères recherchés sont des gros hélicoptères de transport CH-53. Stationnés à Hawaï, ils soutiennent les missions d'assaut des Marines en transportant des troupes de combat, de l'équipement lourd, nuit et jour par toutes conditions de temps. Les garde-côtes ont dépêché un hélicoptère MH-65 Dauphin et un avion Hercules HC-130 sur place. La marine américaine a envoyé un hélicoptère en renfort et les pompiers fouillaient aussi la zone avec un hélicoptère et un bateau de secours. Les Marines ont affirmé que vendredi que l'opération de recherche et de sauvetage était "en cours". "Nos sincères condoléances vont aux familles de tous ceux impliqués dans l'incident et (nous) exprimons notre profonde gratitude envers les actes héroïques, altruistes des premiers secours civils et militaires", a déclaré le commandant de Marines Christian Devine, sans toutefois confirmer aucun décès. Les Marines forment le corps expéditionnaire de l'armée américaine, soumis à un entrainement rigoureux et intense. Ils ont déjà été frappés en mars dernier par l'un des pires accidents d'entraînement militaire américain de ces dernières années, avec le crash en Floride d'un hélicoptère UH-60 Blackhawk qui avait tué sept Marines et quatre membres de la Garde nationale de Floride. L'accident avait été provoqué par la désorientation spatiale des pilotes, alors que la nuit était tombée et que les conditions météorologiques étaient très mauvaises, selon l'enquête. Six Marines ont également été tués en mai 2015 au Népal dans l'accident de leur hélicoptère, lors des opérations de secours aux victimes d'un tremblement de terre.

