Tous Normands : les stades de la Région aux couleurs normandes ce week-end

L'opération Tous Normands, menée par la Région Normandie en partenariat avec les clubs sportifs régionaux, se poursuit ce week-end. Des milliers de drapeaux normands sont mis à disposition des supporters. Ce week-end, cinq matchs sont concernés : Le Havre-Paris FC (football) vendredi 15 janvier, Alençon-Roche Vendée (basket) et RHE76-Brest (hockey) samedi 16 janvier, Le Havre-Saint-Amand (hand féminin) et Caen-Marseille (football) dimanche 17 janvier. C'est bien sûr lors de ce dernier match que le paquet va être mis avec 20 000 drapeaux déployés à d'Ornano. Vincent Barteau, Caennais et ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, donnera le coup d'envoi.