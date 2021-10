EN DIRECT. De la neige en Normandie : conditions de circulation

16h30 > FIN Accident matériel, 4 VL, 1 PL A84, de Caen vers Rennes (sens nord-sud) au PR 176 département 50 (Manche) à Plomb.

16h00 > FIN Accident, 1 VL N175, de Rennes vers Caen (sens ouest-est) au PR 60+650 département 50 (Manche) à Pontorson.



14h50 > A84 (50) Accident avec 1 VL sens Caen vers Rennes (nord-sud) PR 203+500 à Gouvets Circulation sur une voie.

14h24 > Fin de perturbation sur A131 (76) Accident terminé sens Tancarville vers Le Havre (est-ouest) PR 30+700 à Rogerville. Trafic normal.

14h23 > Accident 4 VL, 1 PL sur la voie de droite sens Caen/Rennes (nord-sud) au PR 176 à Plomb (Manche). Circulation sur une voie. Prudence.

14h04 > A131 (76) Accident avec 2 VL sens Tancarville vers Le Havre (sens est-ouest) PR 30+700 à Rogerville Circulation sur 1 voie. Prudence.

14h03 > A84 (Manche) Accident 1 PL, 1 VL sur voie de gauche sens Caen/Rennes (nord-sud) PR 178+300 à Braffais Circulation sur une voie. Prudence.

13h48 > Accident à l'entrée de Gavray (Manche) en venant du Sion, route glissante, fine pellicule blanche.

11h49 > Chute de grêle dans le secteur de Granville - les routes sont verglacées - prudence (info auditeur transmise au 02.33.05.32.30).

11h30 > Sur l'A84 (Manche) la circulation est très difficile voire bloquée en raison des conditions météo entre Villedieu et Gouvets - les barrières de service sont ouvertes à Gouvets pour fluidifier la circulation en passant par la N175 (info auditeur).

11h01 > Circulation rétablie sur A84 (Manche) Trafic normal dans les deux sens entre les PR 205 et 201.

11h00 > Accident terminé sur N158 (Calvados) sens Caen vers Falaise (sens nord-sud) PR 28 à Cintheaux. Circulation normale.

10h37 > A84 (Manche) Bouchon de 7 km sur 2 voies sens Rennes/Caen (sens sud-nord) entre les PR 196 et 203 de Beslon à Gouvets.

10h35 > Fin de perturbation sur Periph sud de Caen (14) Accident terminé en intérieur - Paris/Cherbourg PR 21+871 à Ifs. Circulation normale.

10h32 > N158 (Calvados) Accident matériel, 1 VL sens Caen vers Falaise (sens nord-sud) PR 28 à Cintheaux Circulation sur voie de gauche uniquement.

10h31 > A84 (50) Accident impliquant 1 VL sur voie de droite sens Rennes vers Caen (sud-nord) PR 188+100 La Lande-d'Airou Circulation sur 1 voie.

10h30 > A84 dir. Caen au niveau de la sortie Granville, prudence.

10h17 > Sur l'A84 entre Avranches et Villedieu - circulation uniquement sur une voie - débris sur la chaussée.

9h50 > Periph sud de Caen (14) Accident avec 1 VL sens intérieur - Paris/Cherbourg PR 21+871 à Ifs Circulation sur voie de gauche. Prudence.

9h40 > Fin d'accident sur N13 (14) sens Caen vers Cherbourg (sens est-ouest) au PR 88 à Saint-Martin-des-Entrées. Circulation normale.

9h33 > Entre Ste Cécile et Fontenermont - prudence car dans un virage - circulation alternée sur une voie.

9h32 > A84 sens Caen / Rennes au niveau à 10 min de Guilberville, circulation bloquée en raison d'un accident.

9h30 > Route glissante secteur de Villedieu les Poeles / Mortain (Manche).

9h27 > N13 (14) Accident avec1 VL sens Caen vers Cherbourg (sens est-ouest) au PR 88 à Saint-Martin-des-Entrées. Circulation ralentie (CRICR Ouest)

9h17 > Gros bouchons RN13 de Bretteville l'Orgueuilleuse vers Carpiquet, en raison de dénégeuses.

9h10 > Entre La Chapelle et Bagnoles de l'Orne - secours sur place - circulation bloquée en raison des routes glissantes.

9h09 > Circulation bloquée dans le secteur Domfront / Dompiere (Orne).

9h08 > Circulation difficile dans le secteur L'Aigle / Moulins la Marche.

9h04 > Circulation complètement arrêtée sur l'A84 au niveau de Villedieu en raison des conditions météo.

9h04 > Camion en travers de la route à la sortie de Louvigny du désert.

9h03 > Camion bloqué dans une côte au niveau de St Anne (sortie de la N12) en direction de Longny au Perche - éviter le secteur.

9h02 > Accident de 3 voitures en Notre Dame de Cenilly et St Martin de Cenilly au carrefour de la pompe - secours sur place - circulation bloquée - obligation de faire 1/2 tour.

> Camion bloqué en raison de la neige dans une côte à la sortie de Louvigné du Désert en direction de St Hilaire du Harcouet - circulation perturbée dans ce secteur.

> Circulation au pas entre Landigou et Briouze en raison d'un accident - véhicule dans le fossé.

> Situation dans l'Orne à 8h30: RD916 fermée entre Couterne et La Ferté Macé. RD 909 fermée entre Putanges et Fromentel. Conditions difficiles sur le secteur de La Ferté Macé, de Flers et de Gacé, et sur le réseau secondaire autour d'Argentan . Circulation Délicate sur Domfront, Carrouges, Sées, L'Aigle.

> Chaussée glissante dans le secteur de Montmartin-sur-Mer (Manche).

> Manche : routes impraticables entre Mortain et St Pois.

> Camion en portefeuille entre Vassy et Vire bouchons sur place.

> Accident de 3 voitures en Notre-Dame-de-Cenilly et St-Martin-de-Cenilly au carrefour de la pompe - secours sur place - déviation en place.

> Car accidenté à la sortie de Feugères direction Mesnilbus - secours sur place.

> Entre Couterne et Bagnole-de-l'Orne, route coupée suite à l'accident de 2 poids-lourds.

A 8h30 le vendredi 15 janvier, le point sur les axes et secteurs délicats:

- A 84 entre Guiberville et Villedieu,

- A 28 entre Brionne et Orbec,

- Le secteur de Lisieux,

- Le Pays d'Auge et la Suisse normande,

- Les secteurs de Flers et Domfront.

La neige tombe avec abondance sur #Caen... Enfin l'hiver!! pic.twitter.com/SXdRrKZg2A — Soubien Jeff (@jeffsoubien) 15 Janvier 2016

#meteo poids lourds à l'arrêt dans la côte du Mesnil Simon, axe Lisieux-Falaise pic.twitter.com/7cyowRi4Mj — Christophe Lemoine (@chris_lemoine) 15 Janvier 2016