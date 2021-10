Nelson Monfort, invité d'honneur de l'Université de Rouen

Vous qui êtes au contact des sportifs de haut niveau depuis quelques années, quelles sont les évolutions que vous pouvez constater ?

"Les évolutions sont l'environnement autour du sportif. Manager, intermédiaires, sponsors et autres ont tendance à mettre un peu les sportifs dans une sorte de bulle dans laquelle les journalistes ont de plus en plus de mal à pénétrer. C'est une évidence. J'ai été au coeur de ça car lors de mes premiers Roland Garros et ceux d'aujourd'hui il y a une différence absolument énorme. Le fait d'approcher les joueurs tout ça est devenu compliqué, s'ensuit donc une absence de spontanéité, un langage de plus en plus controlé et ça nuit à la spontanéité du sport."

Suite à votre intervention, quels sont les conseils que vous donnez aux étudiants aujourd'hui ?

"Mon conseil principal, c'est de soigner l'utilisation de notre jolie langue française, que ce soit sous forme écrite, radio, télévision. Soigner l'allure ne pas arriver débrailler, ne pas avoir peur d'être élégant on ne vous le reprochera jamais. Avec l'allure, l'expression et de la motivation, le chemin n'en sera que plus facile."

Avez-vous un évenement sportif qui vous a marqué en Normandie ?

"Les Jeux équestres mondiaux à Caen en septembre 2014, ou j'animais les retransmissions pour France Télévision tous les jours. Je garde un souvenir formidable de la faveur du public et il se trouve que c'est un sport que j'adore et les chevaux au coeur du stade d'Ornano ça me plaisait bien."

Vous commentez le sport mais le pratiquez-vous ?

"Je pratique beaucoup. Golf, tennis, patinage que je ne qualifierai pas d'artistique et les sports de neige de façon générale. L'un des tous premiers sport que j'ai pratiqué était le hockey sur glace qui est un sport assez viril. D'ailleurs je suis content de le dire à Rouen qui a une très belle équipe. C'est un sport que j'aime beaucoup et que je trouve delaissé par les médias."

Dans votre carrière, quel est le sportif que vous avez aimé interviewer ?

"Usain Bolt, sa simplicité et sa profonde gentillesse prouve que l'on peut être le plus grand mais également le plus simple."