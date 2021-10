Il supplie sa prof pour qu'il enmène son chien en cours. Elle a fini par accepter.

Imaginez vous ça possible en France ?



Ne supportant pas de laisser sa chienne seule à la maison pendant qu'il était en cours, J.J. McGrath, 18 ans et habitant dans le Michigan, a tout fait pour amadouer ses profs. Sa chienne, un golden retriever appelée Tahoe, compte à tel point dans sa vie qu'elle est omniprésente sur son compte Twitter.



"Je ne sais pas si vous tous comprenez à quel point j'aime mon chien. Peut-être que oui. Peut-être que non. Elle est la meilleure" a t-il publié récemment.



Il a cherché, à tout prix, à obtenir l'autorisation de l'emmener avec lui en classe. Pendant près de deux semaine, il a envahi les comptes twitter de ses profs avec des photos de lui et sa chienne, jusqu'à obtenir gain de cause auprès de l'une de ses professeurs.



Parait-il que c'était la chienne la plus sage de la classe !