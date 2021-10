Il y a 6 ans, DSK s'indignait des 14000 euros de loyer d'Hervé Gaymard ...

DSK était en 2005 choqué par un loyer à 14.000€ et tenait tête à Hervé Gaymard après que l'affaire de l'appartement du ministre de l'économie de l'époque ait fait les grands titres de la presse. 6 ans après cet échange sur un plateau de télévision, normal que ces propos fassent le buzz sur la toile. Rappelons le montant du loyer du pavillon loué par DSK à New York : 50 000$ mensuels soit, plus de 34000€. Regardez à nouveau les images ci-dessous et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette page.