Blow Coxx en showcase et vos sorties clubs ce samedi soir

«Be Hype Caen Never Sleep» au Palais à Caen avec DJ Folyne et Kposs pour une soirée Hip-Hop, Afrobeat et Dancehall.

Blow Coxx est en showcase au Koncept à Lessay pour jouer notamment son hit "J'suis pas timide". A l'Agrion au moulin de Ver c'est la une soirée best-of Jean Jacques Goldman dans la salle années 80.

Les anniversaires du mois au Milton à Baudre avec entrée gratuite aux natifs de janvier ainsi qu'à 6 de vos amis avant 1h00. Et pour les heureux élus de ce mois, une bouteille achetée = une bouteille de bulles offerte (à consommer avec modération).

Même thème à l'Oméga Club à Giéville avec une bouteille de bulles offerte pour les groupes de 5 personnes.