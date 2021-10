Istanbul (AFP). Turquie: arrestation de jihadistes au lendemain de l'attentat d'Istanbul

Les forces de l'ordre ont placé les trois hommes, tous de nationalité russe, en garde à vue et saisi de nombreux documents, a précisé l'agence de presse Dogan, qui n'a fait aucun lien entre cette opération et l'attaque survenue dans la mégapole turque. Mardi déjà, 65 personnes suspectées de faire partie du mouvement jihadiste avaient été interpellées à Ankara, Izmir (ouest), Kilis, Adana et Mersin (sud), ainsi qu'à Sanliurfa (sud-est), a rapporté l'agence de presse progouvernementale Anatolie. Les autorités n'ont pas précisé si ces arrestations étaient liées à l'attentat d'Istanbul. Un "kamikaze" s'est fait exploser mardi matin au milieu d'un groupe de touristes dans le district stambouliote de Sultanahmet, tout près de la Mosquée bleue et de la basilique Sainte-Sophie, deux des lieux les plus visités de la ville. Dix étrangers, dont au moins huit Allemands et un Péruvien, ont été tués et 15 autres personnes blessées dont deux dans un état jugé sérieux. L'auteur de l'attaque a été identifié par les autorités turques comme un ressortissant syrien, né en Arabie saoudite en 1988, et membre de l'EI. Longtemps accusé de complaisance avec les groupes rebelles radicaux hostiles au régime de Damas, le gouvernement du président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan a rejoint l'été dernier la coalition internationale antijihadiste. Depuis l'attentat attribué à l'EI qui a tué 103 personnes en octobre à Ankara, la Turquie a multiplié les coups de filets dans les milieux jihadistes.

