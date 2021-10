Du rififi chez les Miss : le Normand Eddy Lefaux quitte le comité Miss Prestige

Eddy Lefaux, c'est un personnage dans le monde des Miss. L'homme occupe plusieurs fonctions au Comité Miss Prestige, association concurrente de Miss France. "Je suis responsable de la communication du comité national, responsable de communication de Geneviève de Fontenay et président du Comité régional Normandie-Centre-Val de Loire", énumère-t-il.

"Mon parcours dans le monde des Miss est loin d'être terminé" Eddy Lefaux

Oui mais voilà, ces missions sont bientôt de l'histoire ancienne. "J'ai annoncé en avril dernier à la présidente que je partais de l'association et que je ne lui fournirai plus de Miss régionales", raconte-t-il. La faute au "comportement de la présidente, une ex Miss France, et de son entourage au bureau de l'association. Je considère que la direction de ce comité ne respecte plus du tout les valeurs de Geneviève de Fontenay qu'ils prônent tout de même. J'ai aussi noté de nombreuses irrégularités au niveau du règlement", poursuit Eddy Lefaux.

C'est samedi 16 janvier, après la finale nationale de Miss Prestige, qu'Eddy Lefaux partira effectivement du comité. Mais le jeune homme avertit : "Mon parcours dans le monde des Miss est loin d'être terminé."