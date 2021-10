Grève des personnels de mairie à Argentan

Un préavis d'une journée, reconductible, a été déposé face à l'inquiétude de ces 200 fonctionnaires territoriaux, alors que la mairie a lancé un audit du personnel, sans concertation avec les délégués représentatifs.

« Personne n'est au courant, même pas nos chefs », expliquent les personnels.

« On ne sait pas dans quel but » expliquent leurs délégués : « pour dégraisser », craignent-t-il dans le cadre de la mutualisation avec l'intercommunalité, alors que cette mutualisation dont le schéma devait être voté avant le 31 décembre dernier, n'a toujours pas été examiné, selon la CGT, qui demande de la transparence et dénonce une situation « très anxiogène pour les personnels, notamment contractuels ».

Selon les grévistes, le maire a refusé de les recevoir, ce mardi.