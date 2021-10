Le prévenu zigzaguait sur son scooter

Il a exécuté sa dernière peine, et est sorti de détention le 29 avril 2010. Mais, le 19 mai dernier, il ne s’est pas présenté à l’audience où il devait répondre de conduite en état alcoolique du 9 mars. Il a tout de même été condamné à deux mois d’emprisonnement ferme. Par ailleurs, il a été repéré en train de zigzaguer sur un scooter, le 25 mai vers 6h du matin, place Fontette. Son taux d’alcool dépassait les deux grammes par litre de sang ! Jugé en comparution immédiate jeudi 26 mai, il indique : “J’ai changé, les conduites sous alcool, c’est pas “grave”. Depuis ma sortie de prison, j’ai retrouvé du travail et j’ai rendez-vous demain pour avoir un logement. Mon CDD va se transformer en CDI. C’est pour ça que je ne me suis pas présenté la dernière fois, j’ai préféré aller travailler. Je ne pouvais pas dire, en Cdd qu’il me fallait un après midi…Pour hier, j’avais arrosé la fin du service avec mes collègues serveurs”. “Il n’y a pas de petit délit !”, lui rappelle le président. Le Tribunal a finalement condamné G.C à quatre mois de prison ferme et à une interdiction de conduire quelque véhicule motorisé que ce soit.