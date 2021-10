Éric et Ramzy : duo choc aux Docks de Rouen ce mercredi

Préquel de La tour Montparnasse infernale sorti en 2001, ce nouvel opus se déroule dans les années 80. Éric et Ramzy interprètent Ernest et Bachir, deux brillants pilotes de l'armée de l'air rendus inaptes suite à un accident de centrifugeuse. Mis au placard, ils deviennent bagagistes à Roissy. Embarqués bien malgré eux dans une intrigue qui les dépasse, ils croiseront sur leur route un grand méchant machiavélique, alias Philippe Katerine, ainsi que leur ex-partenaire à l'écran, Marina Foïs. Si La tour Montparnasse rendait hommage à Die Hard, cette fois-ci c'est Die hard 2 que les deux comiques se plaisent à revisiter : une comédie qui promet d'être désopilante et potache.



Pratique. Mercredi 13 janvier à 19h et 19h15. Pathé Docks à Rouen. Tarifs 4,5 à 11€. www.cinemasgaumontpathe.com