Paris (AFP). PSA Peugeot Citroën: ventes mondiales en croissance de 1,2% en 2015

La croissance de PSA en 2015 est principalement due à l'Europe: les ventes du groupe y ont grimpé de 5,86%, et 1,8 million de véhicules y ont été vendus. Peugeot et Citroën progressent (respectivement de 9,43% et 3,02%), tandis que DS y marque le pas (10,82%). En revanche, en Chine et Asie du Sud-Est, les ventes du groupe ont marqué un léger recul, de 0,86%, avec 735.740 véhicules vendus, en raison de la situation économique chinoise. Les ventes de la marque DS y ont notamment souffert, puisqu'elles chutent de 20,38%. Citroën recule de 6,03%, tandis que Peugeot progresse de 4,72%. Les ventes de PSA en Chine uniquement ont baissé de 0,4%, avec 731.000 véhicules vendus, contre 734.000 l'an passé. L'Empire du Milieu est devenu en 2014 le premier marché du constructeur automobile hexagonal, passant devant la France. Au Moyen-Orient et en Afrique, troisième marché du groupe, les ventes sont en croissance de 6,39%, avec 180.207 véhicules vendus, grâce notamment à la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Citroën y fait une notable progression (+16,13%), devant Peugeot (+2,25%), tandis que DS est également en baisse (-15,45%). Le groupe mise également sur le marché iranien, après l'accord historique sur le programme nucléaire signé en juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, qui ouvre la voie à la levée des sanctions. Le constructeur connaît une situation plus difficile en Amérique latine, où l'environnement économique reste "fortement dégradé", et ses ventes y chutent de 21,41%. C'est en revanche la seule zone où la marque DS connaît une croissance, avec des ventes en hausse de 1,60%.

