Centrale de Flamanville : des tweets bons pour l'économie locale !

Respectivement lancés en décembre 1985 et juillet 1986, les réacteurs n°1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville auront cette année 30 ans. A l'occasion de cet anniversaire, EDF lance une opération de soutien à de jeunes entreprises locales, via la couveuse d'entreprise. Cette structure, basée à Cherbourg, accompagne les porteurs de projets et leur permet de tester le marché et leur goût d'entreprendre avant de créer réellement une société. Ils bénéficient en outre de conseils spécifiques sur le marketing, le juridique, la communication... Depuis 2011, 27 entrepreneurs à l'essai sont passés par la couveuse, et 12 sociétés ont été créées et sont toujours en activité.

Tweetfunding

Une démarche qui intéresse EDF, qui lance un financement participatif sous la forme d'un "tweetfunding". Chaque fois qu'un tweet sera posté avec la mention #30ANSFLAMANVILLE, 10 euros seront reversés à la couveuse. L'objectif est fixé à 1500 tweets jusqu'au mois de juin, soit 15.000 euros reversés. En quelque sorte, la grande entreprise soutient les plus petites. "Il y a beaucoup de projets portés qui ont du sens, dans un contexte économique compliqué. Cela nous paraissait important d'aller au-delà des nombreux emplois de la centrale et du chantier EPR en soutenant ces projets, qui n'ont pas à voir avec le secteur de l'énergie et du nucléaire" explique Philippe Legrand, porte-parole d'EDF.

L'anniversaire de la centrale sera aussi marqué en interne, avec notamment une série d'expositions sur l'histoire de ce site industriel, dont 6600 salariés et prestataires ont franchi les portes en 30 ans.

Quelques exemples de tweets...

Campagne de Tweetfunding #30ansflamanville : On démarre la semaine avec 1720 euros. RT svp, chaque Tweet 10 euros — Couveuse Normandie (@CouveuseNorman2) 11 Janvier 2016

De futures entrepreneuses à @edfflamanville pour présenter leurs projets. Soutenez-les et Tweetez #30ansflamanville pic.twitter.com/5PxRk5dzoM — EDF Flamanville (@EDFFlamanville) 8 Janvier 2016

BONUS AUDIO - Reportage Tendance Ouest