Surendettement en région : “5 000 dossiers” en 2010

Quelles sont les missions et les actions régionales de la Banque de France ?

“La Banque de France est la banque centrale de notre pays. Elle intervient dans le cadre de l’Eurosystème et a des responsabilités très diverses : elle est responsable de la stabilité monétaire - la Banque de France met en œuvre la politique monétaire qui permet de garantir la stabilité et le pouvoir d’achat de notre monnaie - et de la stabilité financière, c’est-à-dire du système bancaire. Nous sommes installés dans chaque département de Basse-Normandie. Localement, nous avons une double responsabilité : d’une part, nous sommes au service des particuliers à travers le traitement des dossiers de surendettement et d’autre part, nous sommes très attentifs à l’évolution économique des entreprises de notre région”.



Les ménages bas-normands sont-ils surendettés ?

“Dans ce domaine, la Basse-Normandie se situe à peu près dans la moyenne nationale. L’an dernier, nous avons traité environ 5 000 dossiers de surendettement. Le nombre de dossiers que nous recevons continue malheureusement de croître ces derniers temps. Pour le mois d’avril dernier, nous avons reçu plus de 200 dossiers. C’est un chiffre qui n’est pas neutre.Nous constations que de nombreuses personnes ont des difficultés de gestion, soit parce qu’elles ont trop emprunté, soit parce que leurs ressources sont insuffisantes. La Banque de France assure alors le bon fonctionnement des commissions de surendettement dans chaque département. Pour le compte de cette commission, nous instruisons chacun des dossiers qui est déposé. Nous vérifions que les dettes sont bien réelles et nous étudions les moyens financiers dont disposent les personnes endettées pour définir les solutions que l’on peut proposer : soit un effacement complet des dettes quand il n’y a pas de capacité de remboursement, soit un étalement -du remboursement”.



Comment analysez-vous la conjoncture économique régionale actuelle ?

“Chaque année, nous étudions plus de 6 000 bilans d’entreprises bas-normandes : bénéfices, activité, chiffre d’affaires, développement, investissements... De ce point de vue, nous pouvons dire que nous sommes sortis de la crise. Deux points toutefois pourraient s’améliorer : l’investissement encore à la traîne et le rythme de croissance, autour de 2% en Basse-Normandie, qui mériterait de s’améliorer, ne serait-ce que pour faire diminuer le taux de chômage”.