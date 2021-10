Paris (AFP). Plan pour l'emploi: hors de question pour la CFDT de toucher au contrat de travail

"Il est hors de question de toucher au contrat de travail. Nous l'avons redit au Premier ministre. C'est une ligne jaune", a déclaré Laurent Berger après son entrevue avec Manuel Valls et la ministre du Travail, Myriam El Khomri. "Nous avons dit que face à ce que nous considérons comme du lobbying patronal, concernant ces soi-disant contrats souples, agiles, concernant la précarité, il était hors de question pour la CFDT de faire peser sur les salariés la responsabilité du chômage", a poursuivi le leader cédétiste. "Ce n'est pas en multipliant les mesures qui accroissent l'insécurité des salariés qu'on fera baisser le chômage, c'est une +impensée+ !", s'est-il insurgé. Dans une lettre au président de la République publiée dimanche, plusieurs organisations patronales ont réclamé une exonération totale de cotisations sociales patronales durant deux ans pour toute nouvelle embauche dans les petites entreprises et ont plaidé pour "un contrat de travail agile" prévoyant un plafonnement des indemnités prud'homales ainsi que "des motifs de rupture liés à la situation de l'entreprise ou la réalisation d'un projet". Concernant les aides à l'embauche dans les TPE-PME, la CFDT souhaite qu'elles se fassent "dans le cadre du pacte de responsabilité, qui doit être revu dans son contenu", a détaillé M. Berger. Opposé à toute aide supplémentaire, le secrétaire général de la CFDT demande "un engagement" de la part des organisations patronales. "Si aides à l'embauche il y a, cela doit être en contrepartie de la qualité de l'emploi (...) c?est-à-dire des CDI ou du moins des CDD de six mois", a-t-il insisté. Le 31 décembre, François Hollande a annoncé un plan d'urgence pour l'emploi comprenant plusieurs mesures qu'il présentera le 18 janvier: 500.000 formations supplémentaires pour les chômeurs, une nouvelle prime à l'embauche pour les PME et un "effort" pour l'apprentissage. Pour préparer ce rendez-vous, les partenaires sociaux sont consultés tour à tour à Matignon toute la journée de lundi.

