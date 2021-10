Attentat de Marrakech : information judiciaire ouverte

On se souvient que l'odieux crime avait causé la mort d'une jeune bayeusaine de 18 ans, Salomé Girard et gravement blessé sa soeur ainée.



L'information judiciaire a été ouverte pour les qualifications d'"assassinat, tentative d'assassinat commis sur des Français en lien avec une entreprise terroriste". Elle a été confiée aux juges Yves Jannier, Nathalie Poux et Christophe Tessier, a-t-on appris par ailleurs de source policière lundi. Sept personnes ont été inculpées dans le cadre de l'enquête conduite par les autorités marocaines. Huit policiers français, spécialisés dans l'antiterrorisme et la police scientifique, se sont rendus à Marrakech en qualité d'observateurs et au titre de la coopération avec leurs collègues marocains en charge de l'enquête.



A la faveur de cette information judiciaire, la police française a relancé lundi son appel à témoins "à toute personne s'étant trouvée" sur les lieux de l'attentat de Marrakech qu'elle avait déjà mis en action le 6 mai dernier. La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a mis en place un numéro vert (0800 95 80 81). L'enquête est confiée à la Sous-direction antiterroriste (Sdat) de la DCPJ.