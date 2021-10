Paris (AFP). Appel d'intellectuels et de dirigeants écologistes pour une primaire à gauche

Pour que l'élection de 2017 "contribue vraiment à la sortie de la crise politique et ouvre enfin de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et démocratiques, il faut qu?aient été débattus et mis en lumière des choix et des alternatives claires sur les enjeux majeurs", écrivent les signataires de cet appel. Selon eux, "c?est sur ce socle politique partagé et cette légitimité ancrée dans une mobilisation élargie que se fera la campagne du candidat ou de la candidate lauréate et que, potentiellement, il ou elle construira une majorité parlementaire". "En 2016, nous ne pouvons pas faire ce cadeau à la droite de la laisser seule conduire un débat devant l?ensemble des Françaises et Français sur l?avenir de notre pays", préviennent les signataires, qui proposent que cette primaire à gauche se tienne au même moment que celle de la droite, en novembre. Figurent également parmi les signataires l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, le démographe Hervé Le Bras, l'écrivaine Marie Desplechin, et encore le cinéaste Romain Goupil.

