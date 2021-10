Une heure et demie d'attente dans le train en gare de Valognes

Nouveau problème sur la ligne de train Paris-Caen-Cherbourg ce dimanche 10 janvier, au soir. Le train au départ de Cherbourg à 18h35, s'est arrété quelques minutes plus tard en gare de Valognes. Les passagers ne sont repartis qu'une heure et demie plus tard dans un autre train.