Nantes (AFP). Ligue 1: Nantes renverse Saint-Etienne

Alors que les Verts avaient l'occasion de recoller au podium en cas de succès, ils doivent se contenter d'une 7e place avec 29 points à 4 unités de Monaco. Les Canaris remontent, eux, à la 10e place, avec 27 points et reprennent leur distance avec la zone rouge. De part et d'autre, les entraîneurs avaient choisi de lancer leurs recrues hivernales, le milieu belge Guillaume Gillet côté nantais et l'attaquant norvégien Alexander Söderlund pour l'ASSE. Les locaux, qui n'avaient gagné qu'un match sur les sept derniers disputés à la Beaujoire, pour trois nuls et trois défaites, ont fait preuve de bonne volonté, mais d'une piètre qualité technique dans les derniers mètres adverses. Saint-Étienne a été pire, avec beaucoup de mal dans la construction du jeu (71% de passes réussies seulement). Les hommes de Christophe Galtier s'en sont donc remis à l'une de leurs spécialités: le pénalty obtenu par Romain Hamouma. A la 13e minute, sur une balle en profondeur excentrée, le milieu offensif ralentissait sa course pour attendre le contact avec Rémy Riou, qui aurait mieux fait de rester sur ses appuis, et l'arbitre a estimé qu'il y avait faute. - Erreurs défensives - Nolan Roux n'a, en tout cas, eu aucun remord à transformer le septième pénalty obtenu par Hamouma en une saison et demi (1-0, 13e). Les Verts ont alors eu une bonne phase, Vincent Pajot, Valentin Eysseric et Söderlund ayant l'occasion de frapper lors d'un cafouillage (26e), alors qu'une tête de Pajot était bien bloquée par Riou (43e). Nantes a toutefois su réagir sur le seul véritable éclair de la première période. Johan Audel, titularisé comme avant-centre, déviait un centre sur le poteau, avant que Yacine Bammou n'arrache le ballon à la défense verte, Adryan débordait et centrait pour retrouver Audel seul au deuxième poteau qui poussait le ballon dans le but vide (1-1, 29e). Mais c'est la rentrée de Kolbeinn Sigthorsson qui faisait basculer la rencontre à vingt minutes du terme. L'athlétique islandais profitait d'une ouverture de Jules Iloki que Florent Pogba ne pouvait que prolonger, pour tromper Stéphane Ruffier d'une volée du plat du pied (2-1, 77e). Il a même failli offrir un but d'une belle déviation de la tête pour Alejandro Bedoya, mais Ruffier gagnait cette fois le face-à-face (86e). C'est un nouveau coup d'arrêt pour les ambitions européennes de Saint-Etienne qui recevra Lyon la semaine prochaine pour le derby. Résultats de la 20e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Paris SG - Bastia 2 - 0 samedi Lyon - Troyes 4 - 1 Montpellier - Bordeaux 0 - 1 Reims - Toulouse 1 - 3 Rennes - Lorient 2 - 2 Angers - Caen 2 - 0 Monaco - Gazélec-Ajaccio 2 - 2 dimanche Nantes - Saint-Etienne 2 - 1 (17h00) Lille - Nice (21h00) Marseille - Guingamp

