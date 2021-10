Les voeux du nouveau Préfet du Calvados

« C’est une cérémonie qui coïncide, à quelques jours près, avec mon arrivée en Normandie », a déclaré Laurent Fiscus en guise d’introduction à ses vœux. Assurant qu’il avait embrassé les fonctions qui lui incombent avec « enthousiasme et détermination », le nouveau Préfet du Calvados a rendu hommage à ses prédécesseurs rappelant leur engagement au service du territoire.

« 2015, année terrible »

« 2015 a été une année terrible mais ce que cette adversité a révélé, c’est la grande fraternité des Français autour des valeurs de la République », a déclaré le Préfet avant de rendre hommage aux forces de l’ordre. Laurent Fiscus a également souhaité « que notre pays continue de vivre et de prospérer debout ».

La grande Normandie, une chance pour l’avenir

Quant à la place du Calvados dans la nouvelle reconfiguration territoriale, le Préfet a assuré que « la réunification est une chance pour tous les Normands et une façon stratégique d’envisager l’avenir ». Selon lui, la préservation de l’équilibre territorial est assurée et constitue un facteur important et positif pour l’avenir : « j’ai la conviction que la grande Normandie représente une grande opportunité », a-t-il ainsi réaffirmé.

Le nouveau Préfet a également présenté les deux axes majeurs sur lesquels il compte fixer son engagement, à savoir la sécurité et l’activité économique. Saluant « tout particulièrement les représentants des entreprises », Laurent Fiscus a souligné la compétitivité qui, selon lui, distingue le Calvados. « Il y a ici une grande dynamique du tourisme qui est aussi une industrie » a-t-il rappelé avant d’assurer : « le développement économique territorial est ma priorité après la sécurité ».

Laurent Fiscus a par la suite formulé le vœu de travailler aux côtés de tous les agents de l’Etat : « on ne fait rien tout seul » a-t-il ainsi déclaré avant de conclure en affirmant une nouvelle fois ses deux engagements majeurs, la sécurité et l’économie, « les deux terrains sur lesquels je veux me battre avec vous ». Le nouveau préfet a ensuite souhaité une belle et heureuse nouvelle année à tous.

Un auditeur particulier

Parmi les nombreux invités, un auditeur au parcours singulier était présent : Jean-Claude Lebret, porte-drapeau depuis 20 ans et membre de l’Association des Déportés Internés et Familles de disparus du Calvados. Il a remplacé son père dans la fonction de porte-drapeau et a été présent à toutes les commémorations clefs de ces dernières années dans le département. « Des cérémonies, j’en ai fait un paquet ! » a-t-il ainsi déclaré. Aujourd’hui, il donne de son temps comme bénévole pour aider les personnes tombées dans l’addiction. « J’ai vécu dans la rue auparavant, j’avais perdu ma dignité, j’avais vécu quelque chose de lourd » a-t-il ainsi confié. Une expérience et un cheminement qu’il partage désormais pour véhiculer un message d’espoir. Son vœu pour 2016 ? « Que tous fassent attention à la montée des extrêmes ».