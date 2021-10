Les meilleures ventes de singles en France en 2015

Autant le classement des ventes d'albums est quasiment 100% français, autant pour les singles, il est difficile de trouver des compatriotes dans le classement.

Elles ne sont que 2 Françaises à figurer dans le top 10 (8 au total dans le top 20). Le classement a été réalisé en mixant les ventes physiques et numériques PLUS les écoutes en streaming. Voici les chiffres:

1) "Lean On" de Major Lazer 645.000 ventes



2) "Cheerleader" d'Omi 621.000 ventes



3) "Uptown Funk" de Mark Ronson et Bruno Mars 436.000 ventes

4) "Take Me to Church" d'Hozier 365.000 ventes

5) "See You Again" de Wiz Khalifa 337.000 ventes

6) "Avenir" de Louane 334.000 ventes

7) "Love Me Like You Do" d'Ellie Goulding 333.000 ventes

8) "Ain't Nobody" de Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson 317.000 ventes

9) "Are You With Me" de Lost Frequencies 315.000 ventes

10) "Homeless" de Marina Kaye 311.000 ventes

Source : PureCharts.fr

Vous avez pu entendre tous ces hits sur Tendance Ouest. Si on compare vos hits préférés de l'année à ce classement, on remarque que 2 titres sont communs aux 2 classements ( 4 si on regarde le top 20). Il s'agit de "Avenir" de Louane (8ème) et "Take Me to Church" d'Hozier (2ème).