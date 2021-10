Paris (AFP). Hollande rend hommage aux policiers morts pour que nous puissions vivre libres

"Je l'affirme une nouvelle fois ici. Nous ne les oublierons jamais. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres", a déclaré le chef de l'Etat lors de ses voeux aux forces de l'ordre à la préfecture de police de Paris, reprenant les mêmes mots qu'il avait employés le 13 janvier de l'année dernière au même endroit. "Trois policiers qui représentaient la diversité des origines, des parcours, des métiers, des missions des forces de sécurité de notre pays", a souligné le président de la République. François Hollande a également rendu hommage à l'ensemble des forces de l'ordre et du renseignement, qui "protègent tous les Français". Il a notamment salué les unités d'élite du GIGN, du Raid et de la BRI, qui sont intervenues lors des attentats de janvier et novembre, ainsi qu'aux policiers qui, le 13 novembre au Bataclan, "se sont portés au devant du danger munis de leur seule arme de poing". Le chef de l'Etat a enfin égréné les noms de tous les autres policiers et sapeurs-pompiers morts en service en 2015: Laurent Pruvot, Philippe Lallemant, Philippe Vautrin, Samuel Gallet, Christophe Bouissou, Pascal Robinson, Aurélie Salel, Florian Dumont, Patricia Filippi, Iris Ehrmann et Sylvain Brochard.

