Séoul (AFP). Essai nucléaire: Pyongyang va payer le prix fort, menacent Washington et ses alliés

Les dirigeants de ces trois pays, qui cherchent de longue date à présenter un front uni face à la menace nucléaire nord-coréenne, se sont parlé au téléphone au lendemain de la revendication choc par Pyongyang de l'essai réussi d'une bombe à hydrogène. Ces entretiens font suite à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui a promis d'alourdir la panoplie de sanctions pesant déjà sur la Corée du Nord à la suite de ses précédents essais (2006, 2009 et 2013). Les 15 pays membres - y compris la Chine, seul allié d'importance de Pyongyang - ont annoncé des "mesures supplémentaires significatives" afin de les inclure dans une nouvelle résolution, dont la négociation devrait prendre plusieurs jours. La déclaration ne précise pas les mesures envisagées mais, selon des diplomates de l'ONU, il s'agit de renforcer l'arsenal des sanctions, par exemple en allongeant la liste des individus et entreprises sanctionnés pour leurs liens avec le programme nucléaire nord-coréen. En Corée du Sud, l'heure était à l'intransigeance, la présidente Park Geun-Hye réclamant une réponse énergique à ce qu'elle a qualifiée de "grave provocation". Mme Park s'est entretenue avec son homologue américain Barack Obama jeudi matin et selon un communiqué sud-coréen, les deux leaders ont estimé que le dernier essai nucléaire méritait "les sanctions les plus puissantes et les plus complètes". "Les deux dirigeants sont également convenus (...) que le Nord devra payer un prix approprié (...) et ont promis de coopérer étroitement en vue de l'adoption" d'une "résolution forte" à l'ONU. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a également parlé au président Obama, estimant que les deux pays devaient prendre la tête d'une croisade pour des pénalités plus sévères. "Nous effectuerons des pas déterminés et fermes", a dit M. Abe, qui a aussi laissé entrevoir la possibilité de sanctions unilatérales. Essai nucléaire, menaces de sanctions...Les événements prennent une tournure familière et certaines voix s'élèvent pour demander une stratégie qui combine coercition et négociation. "La priorité, c'est de trouver le moyen à la fois d'augmenter les pressions sur la Corée du Nord pour qu'elle limite ses capacités d'armements nucléaires et de nouer le contact diplomatique", estimait ainsi David Albright, président de l'Institut des sciences et de la sécurité internationale de Washington. - Regards tournés vers Pékin - En annonçant son premier essai de bombe H, la Corée du Nord a déclaré avoir rejoint "les rangs des Etats nucléaires avancés" où l'on trouve entre autres les Etats-Unis, la France ou la Russie. L'acquisition d'une bombe H opérationnelle, bien plus puissante que la bombe atomique ordinaire, serait un énorme pas en avant pour Pyongyang. Mais les spécialistes du secteur ont jugé bien trop faible l'énergie dégagée par l'explosion, estimée initialement entre six et neuf kilotonnes. "Rien de ce qui s'est passé au cours des 24 dernières heures n'a poussé le gouvernement des Etats-Unis à modifier son évaluation des capacités techniques et militaires de la Corée du Nord", a déclaré Josh Earnest, porte-parole de la Maison Blanche. Le Japon a annoncé que trois avions partis collecter des échantillons d'air afin de trouver d'éventuelles particules radioactives étaient rentrés bredouilles. A l'ONU, l'ambassadrice américaine Samantha Power a réclamé une nouvelle volée de sanctions "dures, complètes et crédibles" pour montrer à Pyongyang que ses actions ont de "vraies conséquences". L'ambassadeur japonais Motohide Yoshikawa a lui dit qu'il pousserait à la roue pour que soient adoptées "une série de mesures au titre du chapitre 7" de la charte des Nations unies, qui autorise des sanctions ou même l'usage de la force pour faire appliquer une résolution. Le contour que pourrait prendre ces nouvelles sanctions n'était pas immédiatement connu. Actuellement, la Corée du Nord subit par exemple un embargo sur les armes tandis que 20 entités et 12 individus figurent sur une liste noire qui prévoit une interdiction de voyager et un gel d'avoirs. L'attitude de la Chine dans cette affaire sera observée de près. Pékin, qui dispose d'un droit de véto à l'ONU, a fait pression par le passé pour limiter la portée de sanctions mais semblait s'impatienter ces derniers temps du refus de Pyongyang d'abandonner son programme nucléaire. Mais de l'avis des spécialistes, la capacité d'action de Pékin est limitée par ses craintes de voir ce pays s'effondrer et que naisse à sa frontière une Corée réunifiée soutenue par les Etats-Unis. La Corée du Nord n'avait pas réagi dans l'immédiat à la menace de sanctions mais l'agence officielle KCNA ne regrettait rien. "Plus les efforts des forces hostiles pour isoler et nuire (à la Corée du Nord) seront effrénés, plus forte sera sa dissuasion nucléaire", avertissait-elle.

