Les All Saints, annoncent leur retour en 2016 !

Natalie et Nicole Appleton, les deux soeurs Canadiennes, ainsi que les Britanniques Melanie Blatt et Shaznay Lewis, reprennent du services après quelques années de silence.



Le groupe avait à l'époque, à la fin des années 90, vendu plus de 10 millions d'albums à travers le monde en seulement 5 ans, les classant régulièrement à la première place du hit-parade anglais. En France aussi, les filles sont parvenues à se hisser assez haut dans le classement.



Elles avaient fait trembler l'outre-Manche avec des hits comme... :



Pure Shores, la bande originale du film ''La Plage'' :





Never Ever :





ou encore leur reprise de Lady Marmalade :







Les quatre jeunes femmes viennent officiellement d'annoncer leur retour en 2016 sur leur compte officiel Twitter avec les hashtag #AllSaints2016



En espérant pour elles que le succès soit de nouveau au Rendez-Vous.