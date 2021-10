Pour les trente ans de sa mort, auteurs et artistes rendent hommage à Balavoine

"Génération Balavoine" de Didier Varrod aux éditions Fayard

Le journaliste Didier Varrod dresse le portrait de l'artiste à travers des témoignages des proches de ce personnage de la musique française, mais aussi des musiciens de notre temps, inspirés par ses chansons.

"Balavoine, la véritable histoire" de Fabien Lecoeuvre aux éditions du Rocher

Daniel Balavoine s'était confié en 1978 dans une interview à Fabien Lecoeuvre, comparse de Patrick Sébastien dans l'émission "Les Années Bonheur" sur France 2. L'animateur et spécialiste de la chanson française, livre dans son ouvrage les secrets de l'artiste, décédé le 14 janvier 1986.

"Daniel Balavoine, authentique" de Sophie Pelnard aux éditions City

Spécialisée dans la musique, la journaliste Sophie Pelnard retrace l'histoire et la carrière de l'interprète de "Sauver l'amour" présentant aussi un cahier photo.

Balavoine(s)

Si l'artiste est mort à l'âge de 33 ans, il a laissé une trace indélébile auprès de générations d'artistes comme Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Jenifer, Zaz, Shy’m, Zaho, Cats on trees, Marina Kaye, Ours, Féfé, Raphael, Christophe, mais aussi Emmanuel Moire. Pour les trente ans de sa mort, ces musiciens réinterprètent les plus grands tubes comme "Tous les cris les S.O.S" ou encore "L'aziza".

Balavoine

Pour les puristes, un double album propose de redécouvrir tous les classiques de Balavoine, de "Lady Marlène" à "L’Aziza" en passant par "Mon fils ma bataille", mais aussi "Quand on arrive en ville", issu de l’opéra-rock Starmania. Un second CD regroupe des titres rares, dont deux morceaux avec le groupe Présence, dont il fut le chanteur, deux avec son groupe Mélodie SA et trois chansons titres inédites, écrites pour Catherine Ferry.



la/sbs