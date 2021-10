Dialogue de sourds entre pompiers du Calvados et leur tutelle départementale

Au coeur des tensions, le temps de travail des sapeurs-pompiers : les soldats du feu demandent de la souplesse dans la gestion de leur emploi du temps, quand le président du Calvados, également président d'administration du Service d'incendie et de secours (SDIS) du département, ne souhaite pas qu'ils dépassent 48h de travail par semaine. "Une mesure déjà appliquée dans 56% des départements français", précisait ce mardi l'élu. Les deux partis ne tombent pas d'accord sur l'interprétation des textes de loi. Jean-Léonce Dupont a annoncé ce mardi vouloir saisir le préfet pour qu'il demande une "consultation extérieure" auprès du président du tribunal administratif de Caen :

Les syndicats de pompiers ne voient pas la démarche d'un bon œil, estimant que les textes sont très clairs. Wilfried Van Oost, délégué syndical CGT :

Pour permettre de trancher, Jean-Léonce Dupont, qui ne peut directement saisir le président du tribunal administratif de Caen, rencontrera le nouveau préfet du Calvados, Laurent Fiscus, pour lui demander de déposer la requête.

Le conflit dure depuis 18 mois entre les représentants syndicaux des pompiers et leur tutelle départementale. Une situation tendue qui trouve son origine dans la récente réorganisation des services de secours dans le Calvados, "rendue nécessaire pour des raisons d'efficacité et de sécurité", défend Jean-Léonce Dupont. "La double tutelle – Etat et département – à laquelle doit répondre le SDIS, n'est pas pour arranger les choses."

Le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), adopté début 2015, avait notamment acté la fermeture de sept casernes dans le Calvados. Certaines pourraient fermer cette année, d'autres pourraient voir leur sort changer, a indiqué ce mardi Jean-Léonce Dupont.