Premières apparitions publiques pour la nouvelle préfète de Normandie

La nouvelle préfète de Seine-Maritime et de Normandie Nicole Klein, qui a succédé au 1er janvier 2016 à Pierre-Henry Maccioni, a fait ses premières apparitions publiques lundi 4 et mardi 5 janvier en déposant une gerbe devant les monuments aux morts de Rouen et du Havre.