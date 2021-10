La police nationale recrute en Normandie

Le recrutement concerne toute la zone Ouest de la police nationale (dont la Bretagne et la Normandie). Pour devenir adjoint de sécurité - qui ont pour mission de patrouiller et d'assister les gardiens de la paix - il vous faut donc retirer un dossier d'inscription disponible dans tous les bureaux de police. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 13 février et ils sont à envoyer par la poste.

Pour devenir adjoint de sécurité, au-delà du concours (épreuve écrite et épreuves sportives), il faut avoir entre 18 et 30 ans, être de nationalité française et avoir une bonne acuïté visuelle. Aucune diplôme particulier n'est requis.

Pour les futurs heureux élus, il sera ensuite temps de passer le concours de gardien de la paix.

Plus d'infos ici.