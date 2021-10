A Rouen, le voleur dissimule l'argent dans ses sous-vêtements

La Compagnie Départementale d'Intervention a été requise lundi après-midi 4 janvier au pôle d'échange Teor situé sur le Mont Riboudet à Rouen, pour une rixe.

Le requérant, un homme de 67 ans, habitant dans l'agglomération, leur explique la situation: il vient de retirer 100€ dans un distributeur automatique. Il a ensuite payé son ticket de transports mais en sortant son portefeuille, il a laissé tomber par terre une liasse de billets d'une valeur totale de 100€.

Il s'en est rendu compte, mais au même moment, un homme s'est penché pour les ramasser et les glisser dans sa poche. La victime lui a demandé de les lui rendre, mais le voleur a refusé. S'en est suivi une rixe pendant laquelle le suspect a eu le temps de dissimuler les billets dans son sous-vêtement. Le sexagénaire est parvennu à le maîtriser jusqu'à l'arrivée des policiers.

Aux forces de l'ordre, le mis en cause a assuré qu'il s'agissait de son argent personnel et a refusé de le restituer. Agé de 31 ans et domicilié à Déville-lès-Rouen, il a été conduit à l'hôtel de police où il a finalement remis l'argent dérobé aux policiers.