Lausanne (AFP). Fifa: le secrétaire général Jérome Valcke fixé sur son sort mardi

La suspension de Valcke prend théoriquement fin mardi soir, mais la justice interne de la Fifa peut la prolonger de 45 jours. Si tel n'est pas le cas, l'ancien journaliste de Canal+ pourra reprendre son travail dès mercredi matin. Interrogée par l'AFP sur une éventuelle prolongation de suspension, la Commission d'éthique de la Fifa n'a pas apporté de commentaire, confirmant que la sanction venait à terme mardi soir. Jérôme Valcke, N.2 de la Fédération internationale depuis 2007 avait été suspendu 90 jours le 8 octobre par la Commission d'éthique, après avoir été relevé de ses fonctions à la mi-septembre. Le Français, âgé de 55 ans, avait été accusé par la presse anglaise d'être impliqué dans une affaire de revente de billets au marché noir lors du Mondial-2014 au Brésil. Jérôme Valcke, aurait, selon la presse britannique, mis en place un système lui permettant de recevoir des commissions dans le cadre d'une opération de revente sur le marché noir de milliers de places lors de la dernière Coupe du monde au Brésil, en 2014. Ces accusations se basent sur des courriers électroniques livrés en septembre à la presse par Benny Alon, ancien joueur professionnel israélien et consultant pour la société JB Sports Marketing. M. Valcke, via un communiqué de son avocat, avait vigoureusement nié "les allégations fabriquées et outrageuses". La Fifa, sur demande de la justice suisse, a ensuite transmis les courriers électroniques de M. Valcke au bureau du procureur général suisse. Ancien directeur du marketing, déjà écarté de la Fifa en décembre 2006 lors de l'affaire Visa/MasterCard avant d'être rappelé et promu six mois plus tard par le président Sepp Blatter, Valcke avait déjà été mis en cause en juin dans un transfert de 10 millions de dollars de l'Afrique du Sud vers un compte du sulfureux Jack Warner. Depuis sa suspension, la commission d'éthique qui n'aurait pas encore achevé son travail d'instruction, s'est aussi intéressée aux nombreux déplacements en jet privé de son secrétaire général, selon une source proche de la Fifa. Le président de la Fifa Sepp Blatter et le président de l'UEFA Michel Platini, candidat à la succession de M. Blatter, ont été suspendus définitivement le 21 décembre pour 8 ans de toute activité liée au football, sanction encore susceptible d'appel.

