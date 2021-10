Jeff Panacloc et sa marionnette sont désormais des Enfoirés

Le célèbre collectif, qui chante au profit des Restos du Coeur, s'agrandit donc un peu plus cette année avec l'arrivée de Jeff Panacloc et de sa marionnette à l'humour plus que décalé. Ils rejoignent Véronic DiCaire, qui s'est greffée à la bande d'artistes en novembre dernier.

Les prochains concerts des Enfoirés se tiendront à l'AccorHotels Arena, du 20 au 25 janvier prochains. Les places sont proposées à des tarifs compris entre 45€ et 75€ selon l'emplacement et la date choisis.

Parmi les figures incontournables des Enfoirés, le public retrouvera Zazi, Mimi Mathy, Muriel Robin, Bénabar, ou encore Dany Boon.