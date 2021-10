Emploi : l'intérim a poursuivi sa hausse en novembre

L'intérim a progressé de 8,3% sur le territoire de l'ancienne Basse-Normandie entre novembre 2014 et novembre 2015, précise le baromètre. Presque tous les secteurs d'activité en profitent : les services, qui représentent près de 60% des effectifs intérimaires, notent une progression de +32,1 %, l’industrie (+8,2 %), le commerce (+6,2 %) et le BTP (+0,8 %) aussi. En revanche, les transports accusent une baisse du recours à l'intérim, avec -2,7 %.

C'est le département du Calvados qui affiche la hausse la plus nette, avec +10,7% du nombre d'intérimaires en un an, suivi de l'Orne (+10,3%) et de la Manche (+3,4%).