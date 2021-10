Coldplay lance des énigmes pour découvrir leur prochain album!

Coldplay a mis en ligne quelques messages cryptés multicolores sur son compte Twitter et de nombreux internautes tentent de comprendre le sens de ces derniers. Après décryptage, il est possible de lire "Maybe the trees are gone" ("Les arbres ont peut-être disparu"), ou "Maybe the streets alight" ("Les rues sont peut-être allumées").Il se pourrait que ces phrases soient des paroles tirées d'une chanson du nouvel album du groupe prévu d'ici la fin de l'année. Coldplay donnera son seul concert en France cette année au Main Square Festival d'Arras le 3 juillet.

On pourrait penser que la tornade Lady Gaga était passée depuis la sortie de son album Born This Way, mais La chanteuse est toujours autant au centre des news people et musicales, et on en apprend tous les jours sur ses envies, son passé, ses ambitions. La nouvelle du jour? L'excentrique Lady Gaga mettra son gros costume rouge et blanc et apportera à ses fans un album spécial Noël en décembre 2011. "J'ai pensé que ça pourrait être vraiment sympa de faire une sortie d'album à Noël, avec des standards du jazz que je chanterais. Je veux vraiment le faire. J'en ai parlé à mon manager", a confié la star.