Buenos Aires (AFP). Dakar: course interrompue après un accident entre une voiture et des spectateurs

Des policiers argentins ont confirmé un accident, sans donner plus de précisions. L'organisation n'a pour le moment fourni aucune information supplémentaire sur d'éventuels blessés ou victimes. L'incident s'est produit vers 17h50 locales (20H50 GMT), des ambulances et une voiture de pompiers postés en fin de parcours ont alors quitté l'arrivée de la spéciale. La voiture en question est la N.360, une équipage chinois emmené par la pilote Guo Meiling. La sortie s'est déroulée au kilomètre 6 du prologue, dans une grande ligne droite à la sortie d'un grand virage. L'avant de la voiture et le capot étaient endommagés et un important dispositif était visible sur place. Le directeur de la course, Étienne Lavigne, s'est immédiatement rendu sur place, en hélicoptère. La Dakar-2016 s'est élancé samedi de Buenos Aires, et arrivera dans deux semaines à Rosario (Argentine).

