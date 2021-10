Les pompiers professionnels du Calvados toujours en grève

Selon Gaëtan Lechevalier, le secrétaire du syndicat CGT du SDIS 14, "100% des sapeurs-pompiers professionnels de l'agglomération caennaise" étaient en grève et le mouvement, appelé par une intersyndicale CGT, CFTC et Autonomes, touchait également les services d'incendie et de secours d'autres villes du département, comme Falaise ou Cabourg.

La grève qui a démarré en début de semaine à Caen, n'affectera toutefois pas les secours pour la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre, car les gardes et les interventions sont normalement assurées par du personnel réquisitionné, a précisé le responsable syndical à l'AFP.

Le mouvement témoigne des tensions grandissantes opposant depuis plusieurs mois les sapeurs pompiers à Jean-Léonce Dupont, président du Conseil départemental, qui préside à ce titre le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Parmi les griefs : la fermeture, pour raisons d'économie, du centre de secours du centre de Caen, un des trois de la ville et qui assurait notamment de nombreuses interventions de nuit, ainsi que la perte de 40 effectifs en six mois, qui "ont entraîné une surcharge de travail" pour les 400 sapeurs-pompiers du département, selon M. Lechevalier.

Les syndicats dénoncent aussi "le non-respect du règlement sur le temps de travail" par leur tutelle, ainsi que "l'autoritarisme et l'absence de dialogue social de leur direction". Le 24 décembre, 67 sapeurs-pompiers du département ont déposé une plainte pour "mal-être et harcèlement au travail".

Sur le plan juridique toujours, le tribunal administratif de Caen a réintégré mercredi dans toutes ses fonctions l'ancien directeur du SDIS 14, mis à l'écart en juin 2013.

Dans un bref communiqué, le sénateur Jean-Léonce Dupont a déclaré "prendre acte de cette décision", et indiqué qu'il allait "prendre l'attache des représentants de l'Etat afin d'en étudier toutes les conséquences".

Le président du Conseil départemental a également prévu de recevoir les représentants des grévistes le mardi 5 janvier.