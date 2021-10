Paris (AFP). Rétro 2015: les Experts encore champions en titre de tout

Les insatiables "Experts" ont retrouvé le sommet mondial en février au Qatar, redevenant ainsi, pour la deuxième fois, les champions en titre de "tout": un exploit unique sur la planète handball. Grâce à son épopée à Doha, la France détient simultanément les trois titres majeurs -comme lors de la période 2008-2011- après avoir conservé l'or olympique en 2012 et reconquis le trophée européen l'an passé. Aucun autre pays n'a jamais pu le faire. Vingt ans après le premier sacre des "Barjots", le premier pour un sport collectif français, la France devient aussi la première nation quintuple championne du monde (1995, 2001, 2009, 2011, 2015), dépassant la Suède et la Roumanie qui codétenaient le précédent record avec elle. Avec ses deux triomphes olympiques et ses trois succès continentaux (2006, 2010, 2014), elle compte désormais dix médailles d'or. Aucune autre équipe masculine ne dispose d'un tel palmarès: pas même la Russie, ni la Suède (huit titres chacune). Seules les Norvégiennes ont fait aussi bien que les Français, qui n'ont échoué qu'une seule fois en finale, lors du Mondial-1993. Les autres ont toutes été couronnées de succès. La dernière à Doha n'a pas été simple contre l'hôte de la compétition et son équipe de mercenaires. Mais la troupe de Claude Onesta a encore triomphé (25-22) grâce à son expérience et le talent de joueurs d'exception comme Nikola Karabatic et Thierry Omeyer, élu MVP (meilleur joueur) du tournoi. - Le triplé à Rio ? - Revigorés par leur reconquête européenne au Danemark, les "Experts" étaient les grandissimes favoris à leur arrivée à Doha où seul un cadre -Luc Abalo, blessé aux adducteurs- manquait à l'appel. Ils ont assumé leur statut en restant invaincus en phase de poules où seul l'Islande, vice-championne olympique à Pékin en 2008, les a tenus en échec (26-26). Intraitables contre l'Argentine (33-20) en huitièmes de finale, puis contre la Slovénie (32-23) en quarts, ils ont pris le meilleur sur l'Espagne (26-22), tenante du titre, en demi-finales. Avant de venir à bout de l'étonnante sélection qatarie et ses 14 joueurs -sur 16- d'origine étrangère, dont un Français, Bertrand Roiné, champion du monde avec les Bleus en 2011. "Aujourd'hui, ce n'était pas le meilleur match de notre carrière, mais je crois que cette équipe s'est habituée à des matchs difficiles. A les gagner pas forcément avec brio, mais à les gagner au moins avec courage, obstination, solidarité", dira le sélectionneur Claude Onesta. Cette culture de la gagne se propagera durant l'été chez les "Bleuets". Les moins de 21 ans, puis les moins de 19 ans emmenés par Melvyn Richardson, fils de l'ex-star tricolore Jackson Richardson, seront eux aussi sacrés champions du monde. Les "Experts" tenteront de prolonger cette suprématie lors de l'Euro en Pologne (15-31 janvier), où un quatrième sacre leur permettrait d'égaler le record de la grande Suède de Staffan Olsson, l'actuel entraîneur-adjoint du PSG, lauréate en 1994 et de 1998 à 2002. Mais leurs yeux seront avant tout tournés vers les Jeux de Rio où ils brigueront une troisième médaille d'or d'affilée. Cette prouesse serait inédite.

