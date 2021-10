Taylor Swift a franchi le cap des 60 millions d'abonnés sur Instagram

La jeune femme devance Kim Kardashian qui compte, à l'actuelle, 55,8 millions de followers.

Taylor Swift a gagné son 60 millionième fan sur Instagram après avoir posté une photo d'elle déguisée en elfe, sans maquillage, légendée : "You used to call me on my elf phone", un clin d'oeil à la chanson du rappeur Drake, "Hotline Bling". La photo a récolté plus de 2,1 millions de like.

Après avoir franchi ce nouveau cap, la chanteuse pop s'est empressée de partager fièrement une capture d'écran de son nombre de followers. "Merci les gars ! Joyeux Noël !", a-t-elle écrit à ses fans.