Les grands noms de la musique reviennent en 2016

2016 verra le retour de Lady Gaga, on se souvient d'Artpop, son dernier album sorti en 2013. En 2015, les choses ont sérieusement commencé à bouger. D'American Horror Story, dans lequel elle tient un rôle, à son prix de femme de l'année 2015, elle s'est remise dans les rails. Aucune date n'est à ce jour planifiée pour 2016, mais on sait que son nouvel album a mobilisé Giorgio Moroder et RedOne...

Michel Polnareff, dont le dernier album de remonte à 1990. L'annonce d'un nouveau disque est bien sûr un événement. Un album accompagné d'une grande tournée. Il sera au festival P2N 2016 le dimanche 22 mai.

David Bowie, 10 ans séparent Reality de The Next Day, l'album du retour de Bowie, sorti en 2013. Désormais relancé pour de bon, il va sortir Blackstar, son nouvel essai studio le 8 janvier. Un premier extrait, éponyme est déjà disponible, produit par le légendaire Tony Visconti, le 25ème album de David Bowie devrait être un chef-d'oeuvre.

Renaud, Gorillaz ou encore Metallica sont aussi très attendus dans le courant de cette année 2016 !